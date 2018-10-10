Все бойцы турнира UFC 249 пройдут тестирование на COVID-19

UFC проинформировал всех бойцов промоушена, которые примут участие в турнире UFC 249, о дополнительных мерах безопасности.

В частности, все бойцы пройдут обязательный тест на коронавирус перед турниром. Каждый боец получил электронное письмо, в котором указано, что после получения результатов тестирования диетолог UFC проведет дополнительную работу.

Она будет включать в себя работу над снижением веса, график питания, аллергию на пищевые продукты. В письме указывается точное количество тестов на коронавирус, а также дополнительные детали.

Турнир UFC 249 состоится 9 мая в Джексонвилле.

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