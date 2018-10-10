Федерация бокса России запустила в небо баннер Иисуса Христа

Федерация бокса России запустила в небо огромный баннер с изображением Иисуса Христа в городе Серпухове.

Баннер площадью в несколько десятков квадратных метров был поднят с помощью воздушного шара.

Идея поздравить россиян с праздником Красной горки принадлежит генеральному секретарю Федерации Умару Кремлеву.

«Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет!» – говорится в сообщении под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Федерация бокса России (@russianboxingfederation) 27 Апр 2020 в 2:45 PDT

Умар Кремлев о поддержании здоровья в период коронавируса: «Можно дрова рубить»

Федерация бокса России хочет организовать бой Баста – Тимати