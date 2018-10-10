Федерация бокса России запустила в небо баннер Иисуса Христа

Федерация бокса России запустила в небо огромный баннер с изображением Иисуса Христа в городе Серпухове.
Баннер площадью в несколько десятков квадратных метров был поднят с помощью воздушного шара.
Идея поздравить россиян с праздником Красной горки принадлежит генеральному секретарю Федерации Умару Кремлеву.
«Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет!» – говорится в сообщении под видео.
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