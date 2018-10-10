Олег Тактаров: «Если я буду в углу Хабиба, ему нечего бояться Конора»

Экс-боец UFC Олег Тактаров признался, что хочет встретиться с чемпионом UFC в легком весе .

«С Кавказом у меня ничего, вопрос решим. Я думаю, что съезжу. Там есть единственный человек, который мне по-настоящему нравится, — муфтий в Дагестане.

Есть, конечно, еще друзья, ну вот он – очень хороший. Я думаю, что к нему съезжу в ближайшее время. Поговорим, взаимопонимания в другом регионе я не нашел, только подставу.

Кстати, в Дагестане еще надо будет с Хабибом встретиться. Он реально понимает, что, если я буду в его углу, у него точно будут победы и ему нечего будет бояться с Конором выступать.

Тем более я знаю, что надо делать. Деньги я не возьму, славы тоже не надо. Это все у меня есть», – заявил Тактаров.

Тактаров о первом российском чемпионе UFC: «Если один ваххабит с Цумадинского района что-то сказал, почему все дураки должны это повторять?»

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