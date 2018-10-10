Хабиб вспомнил, как стал чемпионом UFC: «Я не мог поверить, что на мне окажется пояс»

Чемпион UFC в легком дивизионе вспомнил, как стал чемпионом промоушена на турнире UFC 223, победив решением судей .

«Почему я спрашивал, какой это раунд? Я просто не мог поверить, что через всего лишь один раунд на мне окажется пояс UFC.

Тяжело описать эти эмоции, но эти люди которые рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», – сказал Хабиб.

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UFC 250 и еще три турнира отменены из-за коронавируса. UFC 249 состоится