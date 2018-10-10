Хабиб вспомнил, как стал чемпионом UFC: «Я не мог поверить, что на мне окажется пояс»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Эл Яквинта Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как стал чемпионом промоушена на турнире UFC 223, победив решением судей Эла Яквинту.

«Почему я спрашивал, какой это раунд? Я просто не мог поверить, что через всего лишь один раунд на мне окажется пояс UFC.

Тяжело описать эти эмоции, но эти люди которые рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», – сказал Хабиб.

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