Хабиб вспомнил, как стал чемпионом UFC: «Я не мог поверить, что на мне окажется пояс»

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как стал чемпионом промоушена на турнире UFC 223, победив решением судей Эла Яквинту.
«Почему я спрашивал, какой это раунд? Я просто не мог поверить, что через всего лишь один раунд на мне окажется пояс UFC.
Тяжело описать эти эмоции, но эти люди которые рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха», – сказал Хабиб.
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Почему я спрашивал какой это раунд? Я просто не мог поверить, что через всего лишь один раунд, на мне окажется пояс @ufc Тяжело описать эти эмоции, но эти люди которые рядом и дают советы во время перерыва являются очень большими причинами моего успеха. @akajav @abubakar_nurmagomedov @islam_makhachev Мухаммад.
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