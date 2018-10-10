Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказал альтернативную версию происхождения коронавируса.
«Понятно, что это замут верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло.
Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака», – заявил Ковалев.
Сергей Ковалев о коронавирусе в США: «Люди в натуре не догоняют происходящее в мире»
Сергей Ковалев о коронавирусе: «Главное – мыть руки перед едой, в носу не ковыряться. Панику не сейте»