Сергей Ковалев о коронавирусе: «Это замут верхушек. Вирус искусственно создали»

Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев бокс коронавирус Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказал альтернативную версию происхождения коронавируса.

«Понятно, что это замут верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло. 

Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака», – заявил Ковалев.

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