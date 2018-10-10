Бывший чемпион мира в полутяжелом весе высказал альтернативную версию происхождения коронавируса.

«Понятно, что это замут верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло.

Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака», – заявил Ковалев.

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