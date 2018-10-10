Сергей Ковалев о коронавирусе в США: «Люди в натуре не догоняют происходящее в мире»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США.

«Несмотря на пандемию и всей этой гадости по всему миру, я занимаюсь спортом, и, конечно, в одиночку со своим лисапедом.

Тут обстановка такая: люди двигаются, машины шевелятся не шибко, но такого страшного ничего нет. Конечно, страшное есть.

Люди некоторые в натуре не догоняют происходящее во всем мире, поэтому стараюсь держаться на дистанции. Да и люди сами все, кто, видимо, здоров и очкуют – на дистанцию отходят, но, как многие эти медики-педики, короче, всякие разные люди.

Кто толковые мнения высказывает, кто не очень, что мы переболеем этим вирусом, и что он мутирует из животного в человека в более надежную среду для выживания», – рассказал Ковалев в сторис инстаграма.

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