Сергей Ковалев о коронавирусе: «Главное – мыть руки перед едой, в носу не ковыряться. Панику не сейте»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказался насчет пандемии коронавируса.
«Никакой паники, все спокойно – продуктов на полках полным-полно лежит.
Народ, не паникуйте. Главное – мыть руки перед едой, в носу не ковыряться. Панику не сейте, будьте здоровы», – отметил Ковалев.
Ранее стало известно, что бой Ковалева и Салливана Барреры отменен из-за коронавируса. Поединок должен был состояться 25 апреля в Индио.
Бой Ковалев – Баррера отменен из-за коронавируса
Сергей Ковалев возвращается после поражения от Канело. Салливан Баррера – идеальный соперник для спасения карьеры