Сергей Ковалев о коронавирусе: «Главное – мыть руки перед едой, в носу не ковыряться. Панику не сейте»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе высказался насчет пандемии коронавируса.

«Никакой паники, все спокойно – продуктов на полках полным-полно лежит.

Народ, не паникуйте. Главное – мыть руки перед едой, в носу не ковыряться. Панику не сейте, будьте здоровы», – отметил Ковалев.

Ранее стало известно, что бой Ковалева и Салливана Барреры отменен из-за коронавируса. Поединок должен был состояться 25 апреля в Индио.

Бой Ковалев – Баррера отменен из-за коронавируса

Сергей Ковалев возвращается после поражения от Канело. Салливан Баррера – идеальный соперник для спасения карьеры