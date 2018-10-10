Бетербиев о бое Хабиб – Сен-Пьер: «Буду болеть за земляка. За Сен-Пьера»

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что будет поддерживать экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Жоржа Сен-Пьера, если он будет драться против чемпиона промоушена в легком весе .

«Я бы болел за земляка. А кто мой земляк, вы сами знаете.

Земляк же получается... Я же в Канаде живу, значит Сен-Пьер – мой земляк», – заявил Бетербиев.

Бетербиев родился в Дагестане, но является чеченцем.

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