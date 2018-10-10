Тренер Хабиба: «Хочу, чтобы Нурмагомедов дрался с Гэтжи, а не с Фергюсоном»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Тони Фергюсон Джастин Гэтжи Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал возможные сроки возвращения Хабиба в октагон.

«Мы можем увидеть его в августе или в сентябре. Если август, то это будет турнир в Сан-Франциско. Если сентябрь, то место боя будет Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Одно из двух.

Кто будет соперником Хабиба? Если бы у меня был выбор, то я хотел бы получить Джастина Гэтжи. Потому что я хочу получить гарантированный бой. Только по этой причине.

Если не Гэтжи, то еще кого-то, кроме Фергюсона. Только из-за страха, что бой с Тони может опять не состояться. Пять раз подряд бой был отменен. Такого еще никогда не было», – рассказал Мендес.

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