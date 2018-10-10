Турнир UFC 249 пройдет на частном острове 🏝

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249, который состоится 18 апреля, и последующие турниры промоушена пройдут на одном из частных островов.

«Я забронировал это место на два месяца. Мы собираемся устраивать там бои каждую неделю. У меня есть несколько дней, чтобы провести работы по организации безопасности на этом острове.

Сейчас мы внедряем всю необходимую инфраструктуру для организации поединков», – сказал Уайт.

Сообщается, что бойцы будут доставлены на остров на частных самолетах. На данный момент неизвестно, где будет находиться этот остров. Все бойцы турнира UFC 249 пройдут тестирование на коронавирус.

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