Дэйна Уайт: «Победитель боя Фергюсон – Гэтжи будет драться с Хабибом»

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что победитель поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи будет драться с чемпионом промоушена в легком весе .

«Вы получите бой Гэтжи против Фергюсона. Этот бой имеет смысл. Это два топовых бойца.

Хабиб выбыл, так что победитель этого боя будет драться с Нурмагомедовым», – сказал Уайт.

Поединок Фергюсон – Гэтжи состоится 18 апреля. Место боя не было объявлено. На кону будет стоять временный титул чемпиона UFC в легком дивизионе.

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