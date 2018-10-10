Федор Емельяненко: «Следующий бой пройдет в сентябре-октябре. Либо в Англии, либо в США»

Российский тяжеловес рассказал о следующем поединке в Bellator.

«Мой бой запланирован где-то на сентябрь–октябрь.

Скорее всего, это будет либо Англия, либо Америка, как и говорил Скотт Кокер (глава , – прим. Sports.ru).

Бойцы моей команды находятся в Кисловодске на базе. Они не имеют права выходить оттуда, все сдали тест на коронавирус. Вадим Немков готовится к титульному бою против Райана Бэйдера 9 мая», – сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале «Сергей Лодыга».

43-летний россиянин ранее сообщал, что до завершения карьеры ему осталось провести два боя.

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