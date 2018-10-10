Минспорт Беларуси: «Мы не обсуждали вопрос организации боя Хабиб – Фергюсон»

Министерство спорта и туризма Беларуси опровергло информацию о том, что на территории страны может быть проведен поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
«Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос», – сообщили в пресс-службе минспорта.
Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Беларуси Максим Корольков сообщил, что в UFC было отправлено официально предложение об организации поединка Нурмагомедов – Фергюсон.
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