Отец Хабиба о месте боя с Фергюсоном: «Беларусь – один из лучших вариантов»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал Беларусь одним из лучших мест для проведения боя с .

«Россия предлагала Казань, Екатеринбург, Москву. Хотели в Абу-Даби... Не знаю, что получится.

Главе Беларуси – Лукашенко – огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», – заявил Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон анонсирован на 18 апреля, но до сих пор нет объявления места поединка.

Тони Фергюсон в подготовке к бою против Хабиба бьет локтями по металлической стойке

Росавиация: «У Хабиба могут возникнуть проблемы с возвращением в РФ»