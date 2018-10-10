Отец Хабиба о месте боя с Фергюсоном: «Беларусь – один из лучших вариантов»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов Хабиб - Фергюсон UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал Беларусь одним из лучших мест для проведения боя с Тони Фергюсоном.

«Россия предлагала Казань, Екатеринбург, Москву. Хотели в Абу-Даби... Не знаю, что получится.

Главе Беларуси – Лукашенко – огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», – заявил Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон анонсирован на 18 апреля, но до сих пор нет объявления места поединка. 

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