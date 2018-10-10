Отец Хабиба об отмене боя с Фергюсоном: «Не великая трагедия»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил о готовности вылететь в любую точку мира ради боя с Тони Фергюсоном.
– Мы готовы как никогда, готовы вылететь в любую точку, но от нас сейчас это не зависит.
Сказали, бой будет в Эмиратах, мы прилетели туда, в итоге – карантин, прилетели в Россию, теперь отсюда не вылететь.
- Что будет, если бой не состоится?
– Это не великая трагедия, но хотелось Фергюсона победить – это было реально, для этого есть все, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось, – заявил Нурмагомедов.
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