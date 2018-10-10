Хабиб сегодня обязан покинуть Россию, чтобы бой с Фергюсоном состоялся

С полуночи 30 марта в России будет временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее постановление было принято правительством РФ. С 27 марта запрещены все международные авиарейсы.

Это означает, что чемпион UFC в легком дивизионе сегодня обязан покинуть территорию страны для того, чтобы бой против состоялся.

Поединок Хабиб – Фергюсон анонсирован на 18 апреля. Место боя пока не объявили.

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