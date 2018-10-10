Александр Емельяненко о коронавирусе: «Меня он не коснулся. Я редко выхожу в общество»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал, что пандемия коронавируса его не беспокоит.

«Вижу панику у населения, знаю, что многие заразились, но меня вирус не коснулся. Я редко выхожу в общество, постоянно провожу время в спортзале, а туда коронавирус заходить боится

Я не смотрю телевизор, редко читаю новости. Если где-то и столкнусь, то только поверхностно. У нас есть медицина, еще какие-то социальные службы, которые и должны волноваться на счет этой темы.

Насколько это все раздуто или реально — без понятия. Еще не сталкивался ни с одним заболевшим», – рассказал Емельяненко.

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