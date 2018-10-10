Джо Роган: «Не буду комментировать UFC 249. А если у Хабиба коронавирус?»

Комментатор и ведущий UFC Джо Роган поделился ожиданиями от турнира UFC 249, который запланирован на 18 апреля.

«UFC все-таки собирается устроить ивент 18 апреля. Я правда не знаю, каким образом, и даже не знаю, будет ли это в Америке. Они хотят, чтобы там было меньше десяти человек. Возможно, это произойдет где-то на открытой площадке. Наверное, кто-то будет комментировать, но точно не я. Они будут там драться на пустой арене.

Такое уже было в Бразилии, потому что так приказало правительство. Они запретили собираться, как только увидели первые признаки эпидемии. В этот раз им придется сделать то же самое.

Как они собираются убедиться в том, что никто из бойцов не заражен коронавирусом? Им придется всех проверять.

А если вирус есть у кого-нибудь, они позволят ему драться? А вдруг у них нет симптомов, но есть заражение? А что, если у Хабиба есть коронавирус? А если у Тони есть вирус, Хабиб будет с ним драться?

Им не нужна большая арена, они могут устроить бой Хабиба и в съемочном павильоне. У Тайлера Перри есть помещение во Флориде, они могут отравиться туда, арендовать одну из его гигантских студий, обустроить там все.

Мы такое проделывали, когда устраивали мероприятие для солдат в армии. У нас много таких турниров было. Мы даже использовали ангар для самолетов. Вся аудитория состояла из солдат в униформе, они же занимались установкой клетки, было круто», – сказал Роган.

Даниэль Кормье: «Верю, что UFC 249 состоится. Мне известно, как много для Хабиба значит поединок с Фергюсоном»

UFC до сих пор не отменил бой Хабиба и Фергюсона. Они что, реально подерутся?