Члены сборной России по боксу нарушили условия карантина. На прошлой неделе боксеры вернулись из Лондона

Несколько членов сборной России по боксу опубликовали фотографии и видео в социальные сети, свидетельствующие о том, что они нарушили правила самоизоляции.

Сборная России вернулась домой на прошлой неделе после того как олимпийский квалификационный турнир в Лондоне был остановлен 16 марта из-за распространения коронавируса. Боксеры должны были провести двухнедельный карантин дома.

Габил Мамедов в понедельник опубликовал видео из боксерского клуба в Оренбурге, подписав его: «Мы на карантине. Не расстраивайтесь и не волнуйтесь. Вместе мы победим вирус». Вскоре боксер легкого веса удалил запись.

Тяжеловес Расул Салиев 19 марта опубликовал видео в инстаграм, на котором он посещает кафе в Махачкале, где общается с двумя людьми.

Сообщалось, что два турецких боксера и три хорватских дали положительный результат на коронавирус после возвращения из Лондона.

Александр Усик о коронавирусе: «Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом»

Энтони Джошуа вынужден сесть на карантин. Он контактировал с принцем Чарльзом, у которого нашли коронавирус