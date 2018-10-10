«Прилетай в Омск, и посмотрим, кто бздила по жизни». Шлеменко – Александру Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе в очередной раз пригласил тяжеловеса ММА Александра Емельяненко для выяснения отношений в Омск.

«Я не удивлюсь, если он дальше за своим языком следить не будет. Пускай говорит, время придет, встретимся и за слова он ответит.

Еще он не знает, кто я такой. Добивает своей тупостью.

Ты вызвал, тебе что-то нужно, ты что-то хочешь. Я же сказал: билет на самолет, прилетай [в Омск], и посмотрим, кто из нас еще бздила по жизни», – рассказал Шлеменко.

Шлеменко – Александру Емельяненко: «Мальчика, что ли, нашел, на слабо меня разводишь? Приезжай в Омск, достойно встречу»

Александр Волков: «Емельяненко пытается выглядеть альфа-самцом, но вызовы тяжеловесов он не замечает»