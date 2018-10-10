Шлеменко – Александру Емельяненко: «Мальчика что ли нашел, на слабо меня разводишь? Приезжай в Омск, я тебя достойно встречу»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко записал видеообращение для тяжеловеса ММА Александра Емельяненко.
«Слушай, Емельяненко, ты мальчика что ли нашел, на слабо тут меня разводить?
Если ты хочешь надеть перчатки или без перчаток, что-то выяснить, подраться – без проблем. Приезжай к нам в город Омск. Я тебя достойно здесь встречу.
Но ты же собрался тут денег заработать и бой нарисовать себе со своими друзьями из РЕН ТВ. Так что гонорар вам был озвучен, вы его знаете.
Хватит уже выторговывать для себя какие-то выгодные условия и так далее. То тебе по боксу, то еще что-то.
Поэтому если ты что-то хочешь конкретно, ты позвони либо скажи. Что ты тут строчишь там, видео в инстаграме выбрасываешь, на публику работаешь», – заявил Шлеменко.
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