Шлеменко – Александру Емельяненко: «Мальчика что ли нашел, на слабо меня разводишь? Приезжай в Омск, я тебя достойно встречу»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе записал видеообращение для тяжеловеса ММА Александра Емельяненко.

«Слушай, Емельяненко, ты мальчика что ли нашел, на слабо тут меня разводить?

Если ты хочешь надеть перчатки или без перчаток, что-то выяснить, подраться – без проблем. Приезжай к нам в город Омск. Я тебя достойно здесь встречу.

Но ты же собрался тут денег заработать и бой нарисовать себе со своими друзьями из РЕН ТВ. Так что гонорар вам был озвучен, вы его знаете.

Хватит уже выторговывать для себя какие-то выгодные условия и так далее. То тебе по боксу, то еще что-то.

Поэтому если ты что-то хочешь конкретно, ты позвони либо скажи. Что ты тут строчишь там, видео в инстаграме выбрасываешь, на публику работаешь», – заявил Шлеменко.

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