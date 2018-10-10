Хабиб про коронавирус: «Спорт не может стоять выше жизненных ценностей»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 коронавирус Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал переезд своей команды из США в Россию в связи с пандемией коронавируса.

«Это было увлекательное путешествие, которое, кстати, еще не закончилось.

То ли еще будет.... Хотя здоровье превыше всего.

Берегите себя и своих родных, и спорт не может стоять выше жизненных ценностей.

Если что, мое кофе ванильное», – написал Хабиб.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

18 апреля на UFC 249 запланирован бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

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