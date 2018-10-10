Хабиб про коронавирус: «Спорт не может стоять выше жизненных ценностей»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал переезд своей команды из США в Россию в связи с пандемией коронавируса.
«Это было увлекательное путешествие, которое, кстати, еще не закончилось.
То ли еще будет.... Хотя здоровье превыше всего.
Берегите себя и своих родных, и спорт не может стоять выше жизненных ценностей.
Если что, мое кофе ванильное», – написал Хабиб.
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18 апреля на UFC 249 запланирован бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
UFC ведет переговоры о проведении боя Хабиб – Фергюсон во Флориде