Хабиб про коронавирус: «Спорт не может стоять выше жизненных ценностей»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал переезд своей команды из США в Россию в связи с пандемией коронавируса.

«Это было увлекательное путешествие, которое, кстати, еще не закончилось.

То ли еще будет.... Хотя здоровье превыше всего.

Берегите себя и своих родных, и спорт не может стоять выше жизненных ценностей.

Если что, мое кофе ванильное», – написал Хабиб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 25 Мар 2020 в 12:57 PDT

18 апреля на UFC 249 запланирован бой Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

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