UFC ведет переговоры о проведении боя Хабиб – Фергюсон во Флориде

Журналист Стивен Маррокко сообщил, что турнир UFC 249 может пройти в США.

По его словам, UFC ведет переговоры о проведении турнира во Флориде. В качестве потенциальных городов-хозяев также рассматриваются Орландо, Тампа и Джексонвилл.

Накануне глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что нашел место для UFC 249. Главным событием турнира станет бой чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

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UFC до сих пор не отменил бой Хабиба и Фергюсона. Они что, реально подерутся?