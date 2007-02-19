Рамзан Кадыров ударил Александра Емельяненко ногой: «Я тебе покажу, как себя вести в ринге»

Теги Рамзан Кадыров Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) бокс Бокс/MMA/UFC

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, в котором сообщил, что будет драться в ринге с тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.

– Я, короче, забрал его, этого самого, Емельяненко.

– Александра.

– Александра. Так что он у меня сейчас...Я ему покажу, как себя вести в ринге. В телефоне, на самом деле, это тебе говорить легко? А на самом деле, я тебе покажу, когда мы выйдем с тобой в ринг.

– По мне попасть еще надо.

– Так что увидимся в ринге.

После этого Кадыров ударил Емельяненко ногой.

 
 
 
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Ассаламу алайкум друзья! Обстановка накаляется❗🔥🔥🔥 ⠀ Как вы знаете, я усердно готовлюсь к предстоящему боксерскому поединку с Александром Емельяненко @alexemelyanenko и как я узнал он делает то же самое 😄 ⠀ Сегодня на тренировке, в ходе пробежки по улицам Грозного, наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться 🥊🥊🥊 причем так, что искры летели и дымилась земля ⚡🌪💥 ⠀ Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому 🤕, но скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим кто кого ⚔ Одно дело говорить при включенных видеокамерах 🎥📹📷, как это любит делать Александр, и совсем другое – боксировать так, чтобы сопернику казалось что рядом рвутся бомбы))) 💣🧨💣 ⠀ Уже совсем скоро вы увидите БОЙ ВЕКА! 💪🏼🔥🔥🔥 ⠀ #Грозный #Бокс #Ринг #Кадыров #Емельяненко #БойВека

Публикация от РОФ им.Ахмата Кадырова (@za_kadyrova_95eng)

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