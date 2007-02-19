Рамзан Кадыров ударил Александра Емельяненко ногой: «Я тебе покажу, как себя вести в ринге»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, в котором сообщил, что будет драться в ринге с тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.

– Я, короче, забрал его, этого самого, Емельяненко.

– Александра.

– Александра. Так что он у меня сейчас...Я ему покажу, как себя вести в ринге. В телефоне, на самом деле, это тебе говорить легко? А на самом деле, я тебе покажу, когда мы выйдем с тобой в ринг.

– По мне попасть еще надо.

– Так что увидимся в ринге.

После этого Кадыров ударил Емельяненко ногой.

Тренер «Ахмата»: «Ударка – стихия Александра Емельяненко»

Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров пошли боксировать: «Мы чемпионы, но надо определиться, кто из нас чемпион»