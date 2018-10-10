Владимир Хрюнов: «Бой Хабиб — Фергюсон нужно проводить в России. Я уже написал Уайту»

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что бой чемпиона UFC в легком весе и Тони Фергюсона надо переносить в Россию.

«Бой нужно проводить в России. Я сегодня сообщил уже , написал ему сообщение, что я предлагаю этот бой провести в России.

Хватит уже мучать Хабиба. Дайте ему набить морду этому Фергюсону. Четыре раза уже переносили.

Единственная федерация, которая в состоянии провести, — это Федерация бокса России. Екатеринбург, Москва, Казань готовы принять этот бой. И туда полетят и помчатся фанаты, которые есть здесь. Здесь фанатов больше, чем в Америке», – считает Хрюнов.

Бой Хабиба и Фергюсона запланирован на 249, который должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за запрета властей на массовые мероприятия, турнир должен быть перенесен на новую площадку.

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