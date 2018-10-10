Турнир Bellator 241 отменен из-за коронавируса

Турнир Bellator 241, который должен был состояться сегодня ночью в Анкасвилле, отменен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава промоушена .

«Здоровье и безопасность всех участников турнира есть и будет оставаться нашим главным приоритетом.

После тщательного мониторинга относительно вспышки коронавируса, мы приняли решение отменить турнир Bellator 241», – заявил Кокер.

В главном поединке вечера должен был пройти бой между чемпионом Bellator в полулегком дивизионе Патрисио Фрейре и Педро Карвальо. Также отменены бои с участием Анатолия и Владимира Токова.

Турнир Bellator 241 пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса

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