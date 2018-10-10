Хабиб о коронавирусе: «Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 коронавирус Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новости относительно возможной отмены боя против Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.

«Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех.

Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше никто не знает», – рассказал Хабиб.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что промоушен не будет отменять ни один из турниров.

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