Хабиб о коронавирусе: «Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал новости относительно возможной отмены боя против из-за пандемии коронавируса.

«Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех.

Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше никто не знает», – рассказал Хабиб.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что промоушен не будет отменять ни один из турниров.

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