Хабиб о коронавирусе: «Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новости относительно возможной отмены боя против Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса.
«Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех.
Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше никто не знает», – рассказал Хабиб.
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что промоушен не будет отменять ни один из турниров.
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