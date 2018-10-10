Йоэль Ромеро: «Я победил Адесанью. Он весь бой бегал от меня»

Средневес UFC Йоэль Ромеро не согласен с решением судей поединка против чемпиона промоушена в среднем дивизионе .

«Я победил! Вы слышите? Все на арене согласны с этим.

И это тот чемпион, которого вы хотели видеть? Он бегал от меня весь бой по всему октагону», – сказал Ромеро.

Адесанья победил Ромеро на турнире UFC 248 единогласным решением судей.

Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей

Адесанья и Ромеро выдали очень странный чемпионский бой, а выиграл Исраэль: онлайн UFC 248