Реванш Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри, Матиас против Ананяна и другие бои в Лас-Вегасе

Сегодня в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет матч-реванш против экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе .

Другие бои:

Эмануэль Наваррете – Джео Сантисима

Чарльз Мартин – Джеральд Вашингтон

– Петрос Ананян

Начало онлайн-трансляции в воскресенье в 05:30 по московскому времени.

Тайсон Фьюри на 19 кг тяжелее Деонтея Уайлдера

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: онлайн самого ожидаемого реванша года

Реванш Уайлдера и Фьюри – главный бой десятилетия у тяжеловесов. Это современные Али и Форман