Реванш Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри, Матиас против Ананяна и другие бои в Лас-Вегасе

Сегодня в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса.
В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет матч-реванш против экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.
Другие бои:
Эмануэль Наваррете – Джео Сантисима
Чарльз Мартин – Джеральд Вашингтон
Субриэль Матиас – Петрос Ананян
Начало онлайн-трансляции в воскресенье в 05:30 по московскому времени.
Тайсон Фьюри на 19 кг тяжелее Деонтея Уайлдера
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Реванш Уайлдера и Фьюри – главный бой десятилетия у тяжеловесов. Это современные Али и Форман