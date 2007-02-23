Реванш Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри, Матиас против Ананяна и другие бои в Лас-Вегасе

Теги тяжелый вес результаты Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Чарльз Мартин бокс Эмануэль Наваррете Субриэль Матиас Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет матч-реванш против экс-чемпиона мира в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

Другие бои:

Эмануэль Наваррете – Джео Сантисима

Чарльз Мартин – Джеральд Вашингтон

Субриэль Матиас – Петрос Ананян

Начало онлайн-трансляции в воскресенье в 05:30 по московскому времени.

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