РЕН ТВ опубликовал промо боя Маттиас – Ананян, напомнив о смерти Дадашева

Телеканал РЕН ТВ опубликовал проморолик поединка между Субриэлем Матиасом и Петросом Ананяном.
В нем сотрудники телеканала напомнили о поединке Матиаса против Максима Дадашева 23 июля прошлого года, после которого российский боксер умер. В ролике Матиаса назвали «монстром».
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23 февраля на телеканале РЕН ТВ покажут очень важную и символичную для россиян битву. Наш спортсмен Петрос Ананян сразится с последним соперником погибшего Максима Дадашева. В 2019 Дадашев трагически скончался после боя с пуэртоританцем Субриэлем Матиасом. В день защитника отечества российский боец выйдет на ринг и бросит вызов боксёру, от удара которого погиб его соотечественник. Помним Максима, болеем за Ананяна!
Бой Матиас – Ананян состоится 22 февраля в Лас-Вегасе в рамках андеркарда матча-реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.
РЕН ТВ покажет поединок Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса
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