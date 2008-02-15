РЕН ТВ опубликовал промо боя Маттиас – Ананян, напомнив о смерти Дадашева

Теги первый полусредний вес бокс Максим Дадашев Субриэль Матиас Бокс/MMA/UFC

Телеканал РЕН ТВ опубликовал проморолик поединка между Субриэлем Матиасом и Петросом Ананяном.

В нем сотрудники телеканала напомнили о поединке Матиаса против Максима Дадашева 23 июля прошлого года, после которого российский боксер умер. В ролике Матиаса назвали «монстром».

 
 
 
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23 февраля на телеканале РЕН ТВ покажут очень важную и символичную для россиян битву. Наш спортсмен Петрос Ананян сразится с последним соперником погибшего Максима Дадашева. В 2019 Дадашев трагически скончался после боя с пуэртоританцем Субриэлем Матиасом. В день защитника отечества российский боец выйдет на ринг и бросит вызов боксёру, от удара которого погиб его соотечественник. Помним Максима, болеем за Ананяна!

Публикация от Mikhail Koklyaev (@koklyaev_mikhail)

Бой Матиас – Ананян состоится 22 февраля в Лас-Вегасе в рамках андеркарда матча-реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.

РЕН ТВ покажет поединок Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса

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