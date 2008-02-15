РЕН ТВ опубликовал промо боя Маттиас – Ананян, напомнив о смерти Дадашева

Телеканал РЕН ТВ опубликовал проморолик поединка между и Петросом Ананяном.

В нем сотрудники телеканала напомнили о поединке Матиаса против 23 июля прошлого года, после которого российский боксер умер. В ролике Матиаса назвали «монстром».

Бой Матиас – Ананян состоится 22 февраля в Лас-Вегасе в рамках андеркарда матча-реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.

РЕН ТВ покажет поединок Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса

Трудный разговор со вдовой боксера Дадашева: она похудела на 7 кг, родственники требуют от нее денег