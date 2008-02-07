Субриэль Матиас подерется с россиянином в андеркарде Уайлдер – Фьюри. Он был последним соперником Дадашева

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Пуэрториканский полусредневес Субриэль Матиас (15-0, 15 КО) подписал контракт с Premier Boxing Champions.

Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер. 

Уже 22 февраля в Лас-Вегасе он выйдет в ринг с россиянином Петросом Ананяном (14-2-2, 7 КО).

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В июле 2019 года бой Матиаса против россиянина Максима Дадашева (13-1, 11 КО) завершился трагедией. Спустя 4 дня после поединка россиянин скончался от полученных травм во время боя. 

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