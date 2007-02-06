Олег Кашин: «Хабиб – моральный авторитет радикальных и невысококультурных слоев российского общества»

Политический журналист Олег Кашин заявил, что чемпион UFC в легком весе вполне может занять руководящую должность в Дагестане.

«Хабиб – лидер, авторитет, моральный авторитет радикальных и таких не очень, что называется, высококультурных слоев российского общества.

Этнически очевидно, что они привязаны к Северо-Кавказскому федеральному округу. Это данность, которую нельзя сбрасывать со счетов. Не только Хабиб и не только этот вид спорта с этим связан.

Есть вторая фигура, также важная и знаковая. Рамзан Ахматович Кадыров, который также знаменит этой культурой насильственных извинений перед ним и соответственно этими своими бесноватыми поклонниками, которые, чувствуя силу, ведут себя довольно нагло с теми людьми, за которыми такой силы нет.

Станет ли Хабиб новым дагестанским Кадыровым? После назначения главы Калмыкии (бывший спортсмен-кикбоксер Бату Хасиков – прим. Sports.ru), я не удивлюсь, если завтра главной Дагестана назначат Хабиба.

Поскольку он – фигура меганародная, знаменитый герой, то он может стать лидером не только региона, но и как раз тех людей, которым не хватает крепкой руки», – рассказал Кашин.

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