Федор Емельяненко: «Хабибу нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы»

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Российский боец Bellator Федор Емельяненко оценил выступление чемпиона UFC легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб нашел свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества.

В этих аспектах он на голову выше своих оппонентов.

Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы.

Например, это ударная техника рук и ног. А так он все делает правильно. И у него есть время для того, чтобы освоить эти техники и быть еще выше и лучше», – считает Емельяненко.

18 апреля на UFC 249 Хабиб подерется с Тони Фергюсоном.

Брендан Шоу: «Бой Нурмагомедов – Фергюсон завершится досрочно, только если Тони финиширует Хабиба. Можете смело ставить на это деньги»

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