Боец UFC Олейник о непоказе боя на Украине: «Идут отстранения спортсменов из-за того, что они просто россияне. Тут то же самое»

Тяжеловес UFC Алексей Олейник прокомментировал решение украинского телеканала Setanta Sports не транслировать поединок с его участием против Мориса Грина на турнире UFC 246.

«Мне скидывали такую информацию. Но я даже не в курсе и не хочу в это вникать.

Меня в Лас-Вегасе СМИ пытались вытащить на подобные разговоры: хотели приехать и поговорить, чтобы я рассказал о ситуации на Украине.

Я сразу говорил: «Ребята, до свидания. О спорте я всё расскажу». Не хочу политику связывать со спортом.

Вот сейчас идут отстранения спортсменов из-за того, что они просто россияне. Ты можешь в течение десятка лет быть чистым и честным спортсменом, а тебе будут указывать на твой паспорт.

Так нельзя! И в этой ситуации то же самое. И в следующий раз просто могут не дать трансляцию», – рассказал Олейник.

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