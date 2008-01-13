Конор: «Хотелось бы закончить год боем с Хабибом в Москве. Русские меня очень впечатлили»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор хочет провести реванш с .

«Мне бы очень хотелось закончить год боем с Хабибом в Москве. Это должно произойти. Я отправился в Москву – это было потрясающе. Москва – прекрасное место, как и Россия в целом. Должен сказать, русские меня очень впечатлили.

Не чувствовал ли я себя незащищенным? Нет, там есть хорошие люди.

В меня бросили бутылку на пресс-конференции? Все видели мой рефлекс, я мог бы поймать ее. Я люблю эту игру, понимаешь? Несмотря ни на что, Хабиб может убегать от меня, но ему от меня не спрятаться.

В преддверии нашего боя было сказано очень много, и это было не просто так. Именно действия привели к тому, что было сказано. Ситуация все время накалялась. Все забыли про историю с Артемом Лобовым. Все думают, что это начал я. Что бы там ни было, это стало очень, очень личным.

Но я не отступаю, я хочу сосредоточиться на своих навыках. Он показывает определенный набор стилей, и я показываю определенный набор стилей. Это интересное столкновение двух сосредоточенных бойцов.

Я с нетерпением жду следующего поединка с ним. Он говорит, что я должен выиграть 10 боев? Страх, страх – он не хочет этого, все знают», – сказал Конор в интервью Ариэлю Хельвани.

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