Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на обвинения в изнасиловании. В 2019 году The New York Times написали, что ирландец подозревается в двух случаях подобного характера.

«Я ничего не могу сказать по этому поводу. Нужно время и терпение.

Терпение – это навык, которым мы должны овладеть. Терпение – самое сложное умение мастера, и я упорно тружусь, чтобы овладеть им. Так что время все покажет.

Сейчас я сосредоточен на поясе, сконцентрирован на позитиве и хороших мыслях. Я буду молиться за тех, кто пытается причинить мне урон такими вещами», – сказал Конор.

18 января Макгрегор подерется с Дональдом Серроне на UFC 246.

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