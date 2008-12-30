Боксер Беспутин: «Раньше все пытались покинуть Россию и выступать за границей. Теперь каждый захочет драться в нашей стране»

Теги полусредний вес Александр Беспутин бокс Бокс/MMA/UFC

Регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин заявил о желании провести поединок в России.

«Мне сказали, что следующий бой состоится в конце марта или начале апреля. Я готов к этим датам.

Было бы здорово провести бой в Красноярске. Я хотел бы получить возможность впервые боксировать в России. До этого у меня были бои в США и Монте-Карло.

Было бы очень приятно выступить на родине. Раньше все пытались покинуть Россию для выступлений за границей. Но посмотрите на работу Федерации бокса России.

Я думаю, что мнение боксеров-профессионалов изменится, и каждый захочет выступать в нашей стране», – рассказал Беспутин.

21 декабря в Красноярске во время боксерского шоу Денис Лебедев – Табисо Мчуну Беспутин получил ключи от квартиры, которую ему подарила Федерация бокса России.

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