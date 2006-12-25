Хабиб, Джонс и Джонсон попали в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN

Теги UFC MMA Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Деметриус Джонсон Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии издания ESPN.

Кроме россиянина в список попали чемпион полутяжелого дивизиона Джон Джонс и бывший чемпион организации в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон.

ESPN не уточняет, в каком порядке располагаются бойцы в тройке.

Напомним, что 18 апреля Хабиб проведет бой с Тони Фергюсоном на UFC 249 в Нью-Йорке.

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