Хабиб, Джонс и Джонсон попали в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN

Чемпион UFC в легком весе попал в тройку лучших бойцов десятилетия по версии издания ESPN.

Кроме россиянина в список попали чемпион полутяжелого дивизиона и бывший чемпион организации в наилегчайшем весе .

ESPN не уточняет, в каком порядке располагаются бойцы в тройке.

Напомним, что 18 апреля Хабиб проведет бой с Тони Фергюсоном на UFC 249 в Нью-Йорке.

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