Поветкин о выступлении на ОИ-2020 под нейтральным флагом: «Хочется, чтобы наши ребята поехали, но я бы не поехал»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе ожидает, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио под нейтральным флагом.

«Ситуация с WADA? Трудно сказать. Конечно, Олимпиада для спортсмена — это все. Большое дело, дело всей жизни. То, что нас опять несправедливо отстранили…

Хочется, чтобы наши ребята поехали на Игры. По поводу высказывания Федерации бокса России, конечно, хочется ехать со своим флагом.

Ты должен выступать за свою страну. У каждого свое мнение. Если спортсмен хочет ехать без флага, то должен ехать. Все знают, за чью страну он выступает. Я бы под нейтральным флагом не поехал на Олимпиаду», – рассказал Поветкин.

Несколько дней назад ВАДА отстранило Россию на 4 года от крупных международных соревнований.

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