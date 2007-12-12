Александр Поветкин: «Подрался бы с представителем другого вида спорта за хорошие деньги»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин сообщил, что подрался бы с представителем другого вида спорта.

«Это шоу. Кто, например, может подраться с Мэйвезером по правилам бокса? Это нереально. Хотят заработать денег, сделать шоу, это их дело.

Если бы мне предложили это, то за хорошие деньги я бы вышел», – сказал Поветкин.

В своем последнем на данный момент поединке Поветкин свел вничью поединок против Майкла Хантера.

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