Энди Руис: «Три месяца вечеринок сказались в бою против Джошуа»

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис назвал главные причины поражения в матче-реванше против нового чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

«Я должен был быть более сконцентрирован на этом поединке. Относиться к этому более серьезно.

Это не оправдание, но я должен был тренироваться более серьезнее. Звание чемпиона мира обязывает к этому. Три месяца вечеринок сказались на моем выступлении.

Но в следующий раз я буду гораздо лучше. Я буду в лучше форме в своей жизни», – сказал Руис. 

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