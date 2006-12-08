Энтони Джошуа: «Советы Кличко помогли мне победить Руиса»

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Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа отметил вклад экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко в победу над бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энди Руиса.

«Я уважаю Руиса, как человека, который побил меня в Нью-Йорке. Я тяжело готовился к реваншу.

Хочу отметить помощь, которую мне оказал Владимир Кличко. Он дал мне ценные советы. Я многому научился у него», – заявил Джошуа.

Джошуа сегодня победил Руиса единогласным решением судей и взял реванш за поражение 1 июня в Нью-Йорке.

Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса

🔥 Джошуа победил Руиса единогласным решением судей

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