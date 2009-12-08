Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко»

Чемпион WBC в тяжелом весе прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира .

«Джошуа сделал то, что должен был сделать, чтобы получить победу. Он бегал по рингу и весь бой был как на велосипеде.

По сути, он был похож на Кличко: этот метод джеб-клинч. Это все, что он сделал сегодня ночью. Кличко-стиль.

Ментально Энтони делал все, чтобы выжить. Метод Кличко. Разница в том, что у меня метод зверя, воина, короля и императора», – рассказал Уайлдер в интервью The Athletic.

Джошуа сегодня ночью победил Руиса в матче-реванше единогласным решением судей.

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