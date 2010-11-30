Кокляев о бое с Емельяненко: «Помню, что попадал, а потом бам-бам-бам и все»

Стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал поражение в поединке против .

«Помню, что попадал-попадал. Пошел в размен: бам-бам-бам и все. Но в начале чувствовал, что достаю. Это было легче, чем с моими спарринг-партнерами – Борей и Костей.

Мой косяк в том, что я решил закончить бой прямо сейчас. Потому что Саня не в форме. Но у него все на рефлексах. А у меня жадность – ручки опустил и понесся. А Саня в этот момент свои кривые удары закинул и все.

По дыхалке все было нормально. После нокдауна я дернулся туда продолжать, но мне сказали: все-все-все, хорош», – рассказал Кокляев.

Емельяненко в Москве в бою по правилам бокса нокаутировал Кокляева в первом раунде.

Александр Емельяненко против Михаила Кокляева: нокаут в первом раунде

Михаил Кокляев: «Буду готовиться к реваншу, который Емельяненко согласился мне дать в ММА»