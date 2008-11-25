Александр Волков: «Кроме зеленого змея Емельяненко никому не победить»

Тяжеловес UFC Александр Волков прокомментировал заявление Александра Емельяненко, который считает, что ему нет равных в России.
«Я думаю, и в мире нет. Кроме зеленого змея его никому не победить», – оставил Волков комментарий под постом журналиста Sports.ru Алексея Сафонова.
Емельяненко также заявил, что способен победить Волкова.
29 ноября состоится бой Емельяненко и Михаила Кокляева по правилам бокса.
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