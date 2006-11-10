Александр Волков: «Виски Конора пробовал. Он для попсы, есть вещи посерьезнее»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Александр Волков рассказал о вкусовых качествах виски Proper 12, который производит бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор.

«Виски Конора пробовал. Он обычный: на уровне Jack Daniels и Jameson. Мягкий, для попсы.

Неплохой, чтобы начать пробовать виски, но есть вещи посерьезнее, с большей выдержкой, которые пьются не для того, чтобы просто побухать», – рассказал Волков.

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