Александр Волков: «Виски Конора пробовал. Он для попсы, есть вещи посерьезнее»

Боец UFC Александр Волков рассказал о вкусовых качествах виски Proper 12, который производит бывший чемпион UFC в двух дивизионах .

«Виски Конора пробовал. Он обычный: на уровне Jack Daniels и Jameson. Мягкий, для попсы.

Неплохой, чтобы начать пробовать виски, но есть вещи посерьезнее, с большей выдержкой, которые пьются не для того, чтобы просто побухать», – рассказал Волков.

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