Александр Емельяненко: «В России нет тех, кто победил бы меня»

Российский боец высказался насчет возможного боя с тяжеловесом UFC Александром Волковым.

«Кто бы выиграл? Конечно я. Волков — долговязый, неординарный, но я бы выиграл. Думаю, в России нет тех, кто победил бы меня.

Смотрел спарринги Кокляева. Он состоит из слабых сторон: зажат, не бьет, не работает серийно», – считает Емельяненко.

Соперник Емельяненко по бою 29 ноября Михаил Кокляев рассказал, как будет работать в поединке с бойцом.

«Абдулманап Нурмагомедов сказал не целиться по голове, а работать по площадям, по корпусу. В остальном все говорили одно: дышать и держать руки у подбородка», – сказал Кокляев.

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