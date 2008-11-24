Уайлдер о победе над Ортисом: «Мне нужны были лишь две секунды. Бам – и спокойной ночи»

Чемпион WBC в тяжелом весе прокомментировал победу в матче-реванше против Луиса Ортиса.

«Я был уверен в своих навыках и знал, что мне нужно было делать. Мы знали, что Ортис – очень опасный боец.

Это вы могли и сами увидеть. Он очень умный боец. Но в этом был наш план. Мы намеренно отдали ему инициативу, я выжидал, когда он устанет.

Я же говорил, что моим соперникам нужно быть готовым к 12 идеальным раундам. Мне нужны были лишь две идеальные секунды. Бам – и спокойной ночи. Еще раз доказал это», – сказал Уайлдер.

Накануне Уайлдер нокаутировал Ортиса в седьмом раунде.

Уайлдер проигрывал на карточках судей в момент остановки реванша против Ортиса

Уайлдер вырубил Ортиса в реванше с одного удара