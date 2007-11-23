Букмекеры: Пакьяо, Сен-Пьер и Хабиб – наиболее вероятные соперники для Флойда

Британские букмекерские конторы отреагировали на заявление о возвращении на ринг бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях .

Наиболее вероятный соперник для Флойда – чемпион WBA в полусреднем весе с коэффициентом 3. Далее идет бывший чемпион UFC в двух дивизионах . Поставить на него можно с коэффициентом 5.

Замыкает тройку – чемпион UFC в легком весе . Поставив на россиянина, можно увеличить банк в пять с половиной раз.

Есть среди вариантов и кандидатура президента UFC Дэйны Уайта с коэффициентом 101.

Флойд возвращается, чтобы в боксе подраться с бойцом UFC. Скорее всего, с Хабибом

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