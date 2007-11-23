Букмекеры: Пакьяо, Сен-Пьер и Хабиб – наиболее вероятные соперники для Флойда

Британские букмекерские конторы отреагировали на заявление о возвращении на ринг бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера.
Наиболее вероятный соперник для Флойда – чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо с коэффициентом 3. Далее идет бывший чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер. Поставить на него можно с коэффициентом 5.
Замыкает тройку – чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Поставив на россиянина, можно увеличить банк в пять с половиной раз.
Есть среди вариантов и кандидатура президента UFC Дэйны Уайта с коэффициентом 101.
Флойд возвращается, чтобы в боксе подраться с бойцом UFC. Скорее всего, с Хабибом
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