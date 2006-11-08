Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ходе переговоров поединка против Тони Фергюсона.
«У нас пошли переговоры. Они мне предложили, чтобы я подрался в Вегасе в марте.
Я сказал, что если Вегас официально принесет извинения, что они меня неправильно оштрафовали за тот инцидент 6 октября 2018 года, то я буду там драться.
Если нет – дайте мне другую дату. Как я знаю, они планируют в апреле проводить турнир в Нью-Йорке, так что я готов в апреле или же в марте, если Лас-Вегас принесет свои извинения и вернет почти миллион долларов штрафа.
Такие мои условия, сейчас идут переговоры», – рассказал Хабиб.
Брат Хабиба дебютирует на UFC в Москве. Он тоже дрался с Конором
Музыкант группы «25/17»: «Хабиб представляет Дагестан, а не Россию»