Чемпион UFC в легком весе рассказал о ходе переговоров поединка против Тони Фергюсона.

«У нас пошли переговоры. Они мне предложили, чтобы я подрался в Вегасе в марте.

Я сказал, что если Вегас официально принесет извинения, что они меня неправильно оштрафовали за тот инцидент 6 октября 2018 года, то я буду там драться.

Если нет – дайте мне другую дату. Как я знаю, они планируют в апреле проводить турнир в Нью-Йорке, так что я готов в апреле или же в марте, если Лас-Вегас принесет свои извинения и вернет почти миллион долларов штрафа.

Такие мои условия, сейчас идут переговоры», – рассказал Хабиб.

Брат Хабиба дебютирует на UFC в Москве. Он тоже дрался с Конором

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